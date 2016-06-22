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جنح قصر النيل تقضى ببراءة 22 من متظاهرى جمعة الأرض

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جنح قصر النيل تقضى ببراءة 22 من متظاهرى جمعة الأرض جنح قصر النيل تقضى ببراءة 22 من متظاهرى جمعة الأرض
قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، ببراءة 22 من متظاهرى جمعة الأرض من تهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتظاهر.

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، أسندت للمتهمين اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشأت العامة والخاصة أثناء تنظيم مظاهرات بمحيط نقابة الصحفيين اعتراضا على إتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية بشأن جزيرتى تيران وصنافير.


>جنح قصر النيل تصدر حكمها اليوم على 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"

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مصر 365

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