محافظ قنا يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية بالتربية والتعليم

حضر عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، حفل ختام الدورة الرمضانية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالصالة الرياضية المغطاة، كما قاما بمتابعة المباراة النهائية لكرة السلة وبعض عروض الكاراتيه، وذلك بحضور عزت بيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح بيومي أن المديرية قامت بتنظيم هذه الدورة الرمضانية تحت شعار “لا للارهاب، مصر فوق الجميع”، وقد شملت الدورة مجموعة من المسابقات الثقافية والرياضية ( كرة قدم – كرة سلة – كاراتيه )، ومسابقة حفظ القرآن الكريم بمشاركة طلاب من جميع الادارات التعليمية بالمحافظة، وفي نهاية الحفل قام محافظ قنا، والدكتور عباس منصور والأستاذ عزت بيومي بتوزيع الجوائز علي المتسابقين الفائزين.