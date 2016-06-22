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أبو هشيمة ينشر "فيديو دعائى" عبر "فيس بوك" لسحور طلاب جامعة القاهرة اليوم

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أبو هشيمة ينشر "فيديو دعائى" عبر "فيس بوك" لسحور طلاب جامعة القاهرة اليوم أبو هشيمة ينشر "فيديو دعائى" عبر "فيس بوك" لسحور طلاب جامعة القاهرة اليوم
نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعائى لسحور جامعة القاهرة الذى ترعاه شركة "حديد المصريين" اليوم، الأربعاء، ويشارك فيه رجل الأعمال و4 وزراء والعديد من الشخصيات العامة.

وأعلنت مجموعة "هاو تو بى" المنظمة لحفل السحور لطلاب جامعة القاهرة، اليوم، أن السحور سيشهد حضور 10 آلاف طالب تم تسجيلهم بالفعل، بتكلفة تصل لـ 100 ألف جنيه، مشيرة إلى أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تكفل بجميع تكاليف الحفل كاملة.


>- 10 آلاف طالب فى سحور جامعة القاهرة بحضور أبو هشيمة ووزيرى الشباب والثقافة
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مصر 365

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