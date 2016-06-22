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إصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

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إصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم سيارتين بالمنيا إصابة 13 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أرشيفية

أُصيب 13 شخصً، بينهم 4 أطفال، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، حسبما أفاد مراسلنا.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم، وإصابة 13 شخصًا بالطريق الصحراوي الشرقي، بمدخل ملوي.

وتبين بالانتقال وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بـ”كسور، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

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