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اعتصام عشرات المسعفين بطنطا احتجاجا على تأخر صرف الراتب

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اعتصام عشرات المسعفين بطنطا احتجاجا على تأخر صرف الراتب اعتصام عشرات المسعفين بطنطا احتجاجا على تأخر صرف الراتب
دخل العشرات من العاملين بمرفق الإسعاف بطنطا "سائقين ومسعفين"، صباح اليوم الأربعاء، فى اعتصام مفتوح داخل مقر الإسعاف أمام مجمع محاكم طنطا، احتجاجاً على تأخر صرف راتب شهر يونيو.

وأكد المحتجون أنهم لم يصرفوا الراتب المقرر صرفه يوم 19، ورئيس هيئة الإسعاف يماطل ورفض تحديد موعد زمنى معين لصرف الراتب، وهو ما دعاهم للتجمهر والمطالبة بحقوقهم.

انتقل العميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، وعدد من القيادات الأمنية، ومدير عام الإسعاف، وجارى إقناع العاملين بالعدول عن الاعتصام، والرجوع للطرق المشروعة والرسمية من خلال التواصل مع رئيس الهيئة.


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