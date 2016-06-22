مديرية أمن الإسكندرية تنظم إفطارها السنوى اليوم بحضور النواب

تعقد مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة اليوم، إفطارا جماعيا بمقر نادى الشرطة.

ومن المفترض حضور محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبد الظاهر، ووكلاء وزارة السياحة والتموين والشباب والرياضة، كما أعلن عدد من النواب، حضورهم الإفطار من بينهم كمال أحمد وإلهام المنشاوى، وطارق السيد، وحسنى حافظ، وسمير البطيخى.

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