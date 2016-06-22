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محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بوحدات الإسكان الاجتماعى فى نجع حمادى

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محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بوحدات الإسكان الاجتماعى فى نجع حمادى محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية بوحدات الإسكان الاجتماعى فى نجع حمادى
تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأربعاء، أعمال التشطيبات النهائية بعمارات الإسكان الاجتماعى بمنطقتى الضمرانية بنجع حمادى، رافقه خلال الجولة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، والمهندس محروس أمين وكيل وزارة الإسكان بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال "الهجان" خلال الجولة، إنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية بعدد36 عمارة سكنية بمنطقة الضمرانية والتى تضم 864 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حوالى 108 مليون جنيه والتى تنفذها مديرية الإسكان والمرافق بقنا.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من 46 عمارة سكنية بمنطقة هو تضم 1104 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية حوالى 138 مليون جنيه، والتى ينفذها جهاز تعمير جنوب الصعيد، بالإضافة إلى 14 عمارة بمنطقة هو أيضا، وتضم 336 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه والتى تنفذها القوات المسلحة، موضحا أنه تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق لجميع الوحدات، موجهاَ المسئولين بالبدء فورا فى أعمال التشجير والرصف حول العمارات، موجها تعليماته بالانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن.

وتفقد محافظ قنا الأعمال الإنشائية لمحطة مياه السمطا بمركز دشنا المقامة على مساحة 10 أفدنة بقدرة حوالى 50 لتر/ ث، والتى ستخدم قرية السمطا بحرى والسمطا قبلى، وتقوم شركة مياه قنا بتنفيذ المشروع، والمقرر انتهائه خلال ثلاثة أشهر، كما تفقد أعمال محطة رفع المياه بقدرة 30 لتر/ ث لقريتى أبودياب شرق وأبودياب غرب.


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