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وزير الإسكان :376 ألف حاجز بالإسكان الاجتماعى.. وغلق الباب مساء غد

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وزير الإسكان :376 ألف حاجز بالإسكان الاجتماعى.. وغلق الباب مساء غد وزير الإسكان :376 ألف حاجز بالإسكان الاجتماعى.. وغلق الباب مساء غد

وزير الإسكان مصطفى مدبولي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، أن هناك 376014 مواطنًا سددوا مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى حتى الآن منهم 133545 مواطنًا سددوا مقدمات حجز للوحدات الجاهزة للاستلام (تقدموا على كراسات الشروط الحمراء)، بينما هناك 242462 مواطنا سددوا مقدمات حجز للوحدات التى ستنتهى بعد عام (تقدموا على كراسات الشروط الزرقاء).

وأكد وزير الإسكان أنه سيتم غلق باب الحجز، مساء غدًا، الخميس، بانتهاء مواعيد العمل بمكاتب البريد، وعلى من يرغب فى الحجز، خاصة ممن سحبوا كراسات الشروط، سرعة دفع مقدمات الحجز، وتسليم مظروف المستندات.

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