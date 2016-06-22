بعد شكاوي الأهالي.. جولة مفاجئة لهيئة الرقابة الإدارية بالأقصر علي محطات مياه

قام رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية ومساعديه بمحافظة الأقصر بجولة مفاجئة لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف علي مستوي الخدمة المقدمة ومتابعة مدي كفاءة المحطات وقدرتها علي ضخ المياه للمواطنين خاصة في القري والنجوع والحواجر .

شملت الجولة تفقد محطات مياه الأقصر الشرقية والغربية التي تغطي مدينة الأقصر ومحطة مياه ارمنت الرئيسية التي تغذي مدينة ارمنت .

وتابع وفد هيئة الرقابة الادارية مع مسئولي فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المحطات والمهندسين العاملين بها ضخ المياه والمواتير والشبكات والجهد الكهربي كما بحثوا معهم شكاوي المواطنين من ضعف المياه خاصة في قري الحواجر .

كما تابع الوفد انتظام سير العمل بالمحطات ومتابعة شكاوى واحتياجات المواطنين، فى إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على الاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من قيام الموظفين والعمال بأداء عملهم على الوجه الأمثل بالاضافة الي متابعة مسئولى شركة المياه والمهندسين بالمحطات واحتياجات ومتطلبات كل محطة والشكاوى الخاصة بالمواطنين لفحصها ومتابعتها وتمت مناقشة مسئولي المحطات لبحث كيفية التغلب على عقبات ضعف او انقطاع المياه ومواجهة الأزمات التى تمر بها المحطات عبر التفكير فى حلول بديلة ومبتكرة لإنهاء كل المشاكل والسلبيات ، وتأكيد ضرورة التعاون مع الاجهزة التنفيذية لتدبير احتياجات المواطنين.

كما قام أعضاء الوفد بالاطلاع على آخر التطورات بالمحطات والتقارير الدورية والإجراءات الإدارية ودورة ونظام العمل وتواجد العمال في مواقعهم والورديات المخصصة لهم والتقارير المرفوعة بشأن متطلبات المحطات.

واستعرض مسئولي المحطات كيفية العمل داخل المحطة واسباب ضعف المياه ومحاولاتهم لرفع كفاءة المحطات وصيانتها والقيام بعمليات الاحلال والتجديد .

كما استطلع وفد هيئة الرقابة الادارية بالاقصر اراء وشكاوي بعض المواطنين الذين اعربوا عن تذمرهم من ضعف المياه لعدة ساعات خاصة في قري الحواجر وعدم معرفتهم برقم الخط الساخن لشكاوي ضعف او انقطاع المياه وهو رقم ١٢٥.