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العفو الدولية تحرض إيطاليا للضغط على مصر فى قضية ريجيني

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العفو الدولية تحرض إيطاليا للضغط على مصر فى قضية ريجيني العفو الدولية تحرض إيطاليا للضغط على مصر فى قضية ريجيني
فى خطوة تصعيدية للضغط على فى قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، حرضت منظمات غير حكومية على رأسها العفو الدولية وزارة الخارجية الإيطالية على مصر مجددا.

وقالت صحيفة فيا الإيطالية إن العفو الدولية أرسلت بريدا إليكترونىا إلى وزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى، قالت فيها "يجب الضغط على مصر ، فليس هناك إحراز تقدم كبير فى إثبات الحقائق والمسئوليات لوفاة ريجيني المأساوية".

وأوضحت العفو الدولية أن فى يوم 25 يونيو سيكون مر 5 أشهر على مقتل ريجيني فى القاهرة، وطالبت بوجود التزام دولى لإجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه المسألة وتقدم المسئولين عن هذا الحادث إلى العدالة، كما أنها اتهمت مصر بأنها لا ترغب فى التعاون الجاد مع التحقيقات الإيطالية.

وتقدر منظمة العفو الدولية المواقف الأولية التى اتخذتها الإيطالية بما فيها قرار استدعاء السفير فى القاهرة، والاطمئنان مؤخرا أنه سيبقى فى إيطاليا.


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