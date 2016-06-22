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6 وجبات صحية تمد الجسم بالطاقة التى يفتقدها مع الصيام

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6 وجبات صحية تمد الجسم بالطاقة التى يفتقدها مع الصيام 6 وجبات صحية تمد الجسم بالطاقة التى يفتقدها مع الصيام
اختيار الطعام المتوازن من الخطوات المهمة التى لابد أن يحرص عليها الجميع لتجنب الأمراض وتراكم ، وفى رمضان يفقد الكثيرون طاقتهم سريعا بسبب طول فترة الصيام مع بذل المجهود الكبير وارتفاع درجات الحرارة.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" 6 اختيارات لوجبات الإفطار المتوازنة التى تعوض ما فقده الجسم من طاقة وفقا لما قدمته خبيرة التغذية "شارلون واتس"، وهى:

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (1)

1. الوجبة الأولى


>السمك مثل السالمون مع سلطة الأفوكادو، ويتم وضع زيت الزيتون عليها بعد تمام نضجها، وهى من الوجبات المهمة والضرورية التى تعطى للفرد طاقة كبيرة تمكنه فى استكمال يومه.

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (2)

2. الوجبة الثانية


>تعتمد على الشوربة الصحية مثل شوربة الخضراوات المضاف إليها البروكلى واللفت والكرنب وقطع الدجاج أو اللحم خالى الدهن، ويمكن تناول القليل من الأرز البنى بجانبه.

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (3)


>3. الوجبة الثالثة


>يفضل تناولها للرياضيين، لأنهم بحاجة إلى النشويات مثل الأرز أو البطاطس غير المقلية أو المكرونة مع الخضراوات مضادة الأكسدة.

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (4)

4. الوجبة الرابعة


>كل الخضراوات مفيدة بكل تأكيد، ولكن هذه الوجبة نكسر بها فكرة الخضراوات المسلوقة أو شوربة الخضار التقليدية، حيث تعتمد هذه الوجبة على الخضروات الجافة مثل الفاصوليا الجافة والحمص الشامى ويتم تسويتهم فى عصير طماطم طبيعى، ويمكن تناول القليل من الخبز المحمص فى الفرن بجانبه.

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (5)

5. الوجبة الخامسة


>يظن البعض أن البطاطس من الوجبات التى يصعب تناولها فى أنظمة الغذاء الصحية، وهو خطأ كبير، لأن البطاطس من الخضراوات المهمة الغنية بالمعادن والفيتامينات، ولكن المقلى منها فى الزيت يشكل خطرا كبيرا على الصحة ويزيد من السعرات الحرارية والكولسترول، وأفضل طريقة لها هو المسلوقة أو المشوية ويتم تناول الجبن خالية الدهن بجانبها أو التونة المصفاة من الزيت.

وجبات متوازنه، اطعمة صحية، اطعمة خالية من الدهون (6)

6. الوجبة السادسة


>تعتمد هذه الوجبة على تقديم الوجبات التى تقدم فى المطاعم ولكن بطريقة صحية، مثل البرجر والتى يمكن أن يقدم فى المنزل باستخدام لحم الدجاج أو اللحم خالى الدهن ويتم تسويته على الجريل أو فى الطاسة على النار بإضافة القليل من زيت الزيتون وتقديمها مع سلطة الجرير الورقية.

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