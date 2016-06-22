بالفيديو: 3 طرق لتكريع المولود

من الأمور المزعجة للأم خاصة إذا كانت تمارس الأمومة للمرة الأولى أن يصاب المولود بالمغص ويبكي باستمرار وذلك بسبب عدم قدرتها على تخليصه من الغازات المتجمعة في بطنه خلال الرضاعة.



"سيدتي نت" التقت بالدكتور أحمد الفرا، استشاري طب الأطفال، والذي يقدم لك من خلال هذا الفيديو شرحاً لثلاث طرق لتكريع الطفل كالتالي:



1. الطريقة الأولى: وهي أن تحملي الطفل بشكل عمودي بحيث يلامس بطنه أعلى كتفك وتقومي بالتربيت بباطن كفك على ظهره من أسفل إلى أعلى ومن الجانبين إلى المركز تربيتاً خفيفاً حتى تسمعي صوت خروج الهواء.

2. الطريقة الثانية: ضعي الطفل على ركبتك وأنت جالسة وربتي على ظهره بنفس الطريقة بحيث تكون معدته ملامسة لركبتك ورأسه مرتفعا لأعلى .

3. الطريقة الثالثة: أن تقومي بوضع الطفل على سريره وتجرين تدليكاً خفيفاً لبطنه بباطن كفك برقة وعكس عقارب الساعة حتى تسمعي صوت خروج الهواء.

استخدمي الطرق بالترتيب لأن اللجوء للطريقة الثالثة يكون بعد فشل الطريقة الأولى والثانية واستمرار بكاء الرضيع.

ويمكنك التكريع بعد كل رضعة، أي عند نقله من ثدي إلى آخر.

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