نيللي كريم لـDW عربية: مدرسة الممثل حياته الشخصية

في حلقة خاصة بمناسبة شهر رمضان، حلت الفنانة المصرية نيللي كريم ضيفة على برنامج "شباب توك" ومقدمه جعفر عبد الكريم. نيللي تحدثت حصرياً عن زواجها المبكر ومواقفها السياسية وآخر أعمالها الفنية.

> استضاف برنامج "شباب توك"، الذي يقدمه جعفر عبد الكريم على قناة DW عربية، بمناسبة شهر رمضان المبارك في حلقة خاصة الممثلة المصرية نيللي كريم، التي أدت بطولة العديد من المسلسلات والأفلام ومن بينها فيلم "اشتباك"، الذي عرض في الدورة التاسعة والستين من مهرجان كان السينمائي الدولي.

هكذا تقضي نيللي شهر رمضان

الحديث مع نيللي كريم جال بمواضيع عدة، من حياتها الخاصة ومسيرتها الفنية وصولاً إلى مسلسلها الحالي "سقوط حر".

أما عن شهر رمضان، فتقول الفنانة المصرية إنها تقضيه منذ أربع سنوات في مكان التصوير، حيث تتابع إنجاز حلقات مسلسلاتها، وهي كباقي المصريين تقوم بمشاهدة المسلسلات المختلفة، إلا أنها تتابع مسلسلاتها لوحدها، حسب ما تقول.

ويُعرف عن نيللي أنها تهتم بكل ما يقال عن عملها، مضيفة أنها تستمع إلى أخيها، الذي اعتبرته ناقداً جيداً وصريحاً وموضوعياً.

وفيما يتعلق بعلاقتها مع أولادها، قالت نيللي: "نحن أصحاب"، في إشارة للعلاقة المتينة بينهم. كما روت أن ابنها كريم كان يظن في صغره أن نيللي هي أخته وليست أمه، خاصة بسبب سنها الصغير وزواجها المبكر في عمر 16 سنة، حيث كان ينادي جدته بماما.

نيللي وأصولها الروسية

تأثرت نيللي كريم، المولودة لأب مصري وأم روسية، بالثقافة الروسية وتعلمت منها الالتزام بالوقت والمواعيد خاصة في دروس الباليه، كما قالت. وعن ولادتها من زواج مختلط دينياً، قالت نيللي كريم إن والدها لم يطلب من أمها تغيير ديانتها وهي تؤيد هذا النوع من الزواج.

أحب الأعمال الفنية لقلب نيللي

أما أكثر الأعمال قرباً لقلب نيللي كريم هو مسلسل "وجه القمر" الى جانب سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، الذي يعتبر بداية مشوارها الاحترافي الحافل، الذي تتوّجه هذا العام بمسلسل "سقوط حر"، وهو ثمرة خمس سنوات من التعاون مع الكاتبة مريم نعوم.

وفي سياق متصل، ذكرت نيللي كريم أن "مدرسة الممثل حياته الشخصية" وأنها لا تستطيع أن تقدم إحساساً للمشاهد لم تكن قد مرت به هي شخصياً في السابق.

ولم تنس نيللي كريم الرد على أسئلة الجمهور المطروحة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي معرض ردهاعلى سؤال حول الحجاب، أوضحت نيللي أنها لم تفكر حتى الآن بموضوع الحجاب، وهو لا يأتي بين ليلة وضحاها .

حول المرأة المصرية، أكدت نيللي كريم أنها "عامود البيت"، مضيفة أن السينما المصرية عالجت موضوع المرأة في كثير من الأعمال أشهرها "أريد حلاً" لفاتن حمامة، التي تعتبرها نيللي كريم مثلها الأعلى.

وعن أدوار الإغراء، أشارت الفنانة المصرية إلى أنها تؤيد هذا النوع من الأدوار في السينما. وعن زواجها المبكر، قالت كريم إنها لا تندم على زواجها المبكر ولكنها في ذات الوقت لا ترغب أن تخوض بناتها نفس التجربة.

موقف نيللي من السيسي ومرسي و"الثورة"

سياسياً، شرحت نيللي أسباب عدم مشاركتها في ثورة 25 يناير وأبدت رأيها في الرؤساء السيسي ومرسي ومبارك.

أما عن مشاريع المستقبلية، فقالت نيللي كريم إنها قد تعتزل في أي وقت وإنها تحب الإخراج والأعمال اليدوية وتصميم الإكسسوارات. كما أبدت رغبة قوية بتمثيل عمل يحاكي الأوبرا الموسيقية، وهي تنتظر كي يعرض عليها عمل مماثل.

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