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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22/6/2016

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ارتفاع الذهب في اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016، ونواصل الان عرض تقارير تفصيلية لكافة المتغيرات السعرية التي تشهدها أسعار الذهب على مدار اليوم، فقط على مصر فايف.

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22/6/2016، ارتفاع في الأسعار لليوم بمعدل جنيهان، حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 فى بعض محلات الصاغة الى 389 جنية، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.83%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ونواصل الان في التقرير التالي، عرض متوسط أسعار الذهب بالجرام بمختلف معايره وأوزانه، كما نعرض متوسط أسعار الذهب بالكيلو والاوقية وجنية الذهب من عيار 24، بالإضافة الى عرض متوسط بيع محلات الصاغة، بالجنية المصري وما يقابله بالدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2016 .

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