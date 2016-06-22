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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى سعر الدولار اليوم الأربعاء 22/6/2016 فى السوق السوداء مقابل الجنيه المصرى

اليوم، بدأت الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار، حيث بلغت قيمة الصرف متخطية حدود الـ11 جنيه مجدداً وذلك بعد استقرار دام لأكثر من أسبوع، شهدت خلاله الأسعار مساء امس الارتفاع بقيمة 5 قروش وذلك بعد ارتفاع نسبة العرض والطلب على تبديل العملات الصعبة وسط إقبال المواطنين وأصحاب الأموال، وذلك في مقابل انخفاض العرض والطلب على الدولار في البنوك المصرية.

هذا وكان تجار العملة في الجمهورية توقعوا انخفاض الأسعار داخل السوق السوداء، إلا أن ارتفاع اسعار السلع وزيادة الإستهلاك خلال شهر رمضان الكريم دفع العملة الصعبة الى حالة من الإرتفاع على عكس التوقعات، حيث يطالب المختصين في مجال الإقتصاد البنك المصري الى مزيد من الحلول التى من شأنها عودة الاستقرار الى الأسواق وخلق حالة من الإتزان في الاقتصاد المصري القومي.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 22/6/2016

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 22/6/2016 عند سعر صرف 11.00 للشراء في مقابل 11.10 للبيع.

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