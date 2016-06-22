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هاجر القطيفان تنهي إجراءات التسجيل في كلية الطب بجامعة الإمارات

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هاجر القطيفان تنهي إجراءات التسجيل في كلية الطب بجامعة الإمارات هاجر القطيفان تنهي إجراءات التسجيل في كلية الطب بجامعة الإمارات

أنهت الطالبة هاجر القطيفان صباح اليوم  إجراءات التسجيل في كلية الطب بجامعة الإمارات لتكون أول طالبة تقبل في الدفعة 30 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في استقبال الطالبة الدكتور سليمان الحمادي وكيل كلية الطب والدكتور محمد الحوقاني مساعد العميد للتعليم الطبي.

يذكر أن الطالبة هاجر أحمد القطيفان من أكاديمية الأندلس في مدينة العين كانت الأولى على القسم العلمي، وهي سورية الجنسية، تم قبولها في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات بشكل استثنائي تقديرا لتفوقها  وظروفها الخاصة.

 

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