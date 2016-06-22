"الصحة": علاج 420 ألف مريض بفيرس سى حتى الآن بالأدوية الجديدة

أكدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم علاج 420 ألف مريض بفيرس سى من أكتوبر 2014 وحتى الآن بنسبة شفاء 90 %، مشيرة الى توفير عقارى السوفالدى و"الدكلانزا" بجميع مركز علاج الفيروسات الكبدية.

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس الجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن 70% من مراكز الكبد على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بعلاج مرضى فيرس سى دون الدخول فى قوائم انتظار.

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