القبض على طالبة ثانوى اعتدت على مدير مدرسة حرر لها محضر غش بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط طالبة بالثانوية العامة ببنها قامت بالتعدى بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى على مدير مدرسة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبينه لقيامه بإثبات محضر غش ضدها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بلاغا من مأمور قسم أول بنها ببلاغ مشاجرة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات – دائرة القسم.

وجاء بيان المديرية عن ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بقيام طالبة بالثانوية عامة ببنها بالتعدى بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى على مدير مدرسة وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبينه لقيامه بإثبات محضر غش ضدها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلا من حلمى ع م 52 سنه مدير مدرسة سعد الدين شريف الثانوية ورئيس لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانويه بنات لامتحانات الثانوية العامة، ونسرين م ا 24 سنه طالبة منازل باللجنة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الأول بإثبات محضر غش للثانية عن طريق الهاتف المحمول تطورت لمشاجرة تعدت خلالها الثانية على الأول بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى نتج عنه إصابته بجرح قطعى بالأصبع الأوسط باليد اليمنى.

وبمواجهة المشكو فى حقها، قررت أنها حاولت إحداث إصابة بنفسها بلوح زجاجى، ولدى محاولة الأول انتزاع اللوح الزجاجى من يدها حدثت إصابته، تم إخطار الإدارة التعليمية ببنها لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5316 جنح قسم أول بنها لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة، تنازل المبلغ عن شكواه، وقررت النيابة العامة صرف الحاضران من سراياها.

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