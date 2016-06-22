أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القبض على طالبة ثانوى اعتدت على مدير مدرسة حرر لها محضر غش بالقليوبية

Google+ Print
القبض على طالبة ثانوى اعتدت على مدير مدرسة حرر لها محضر غش بالقليوبية القبض على طالبة ثانوى اعتدت على مدير مدرسة حرر لها محضر غش بالقليوبية
تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط طالبة بالثانوية العامة ببنها قامت بالتعدى بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى على مدير مدرسة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبينه لقيامه بإثبات محضر غش ضدها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية بلاغا من مأمور قسم أول بنها ببلاغ مشاجرة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات – دائرة القسم.

وجاء بيان المديرية عن ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية بقيام طالبة بالثانوية عامة ببنها بالتعدى بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى على مدير مدرسة وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبينه لقيامه بإثبات محضر غش ضدها.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلا من حلمى ع م 52 سنه مدير مدرسة سعد الدين شريف الثانوية ورئيس لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانويه بنات لامتحانات الثانوية العامة، ونسرين م ا 24 سنه طالبة منازل باللجنة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لقيام الأول بإثبات محضر غش للثانية عن طريق الهاتف المحمول تطورت لمشاجرة تعدت خلالها الثانية على الأول بالسب والضرب بواسطة لوح زجاجى نتج عنه إصابته بجرح قطعى بالأصبع الأوسط باليد اليمنى.

وبمواجهة المشكو فى حقها، قررت أنها حاولت إحداث إصابة بنفسها بلوح زجاجى، ولدى محاولة الأول انتزاع اللوح الزجاجى من يدها حدثت إصابته، تم إخطار الإدارة التعليمية ببنها لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5316 جنح قسم أول بنها لسنة 2016، وبالعرض على النيابة العامة، تنازل المبلغ عن شكواه، وقررت النيابة العامة صرف الحاضران من سراياها.


>- ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365