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إخلاء سبيل عريف شرطة بمرور السويس بعد اتهامه بتلقى رشوة 10 جنيهات

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إخلاء سبيل عريف شرطة بمرور السويس بعد اتهامه بتلقى رشوة 10 جنيهات إخلاء سبيل عريف شرطة بمرور السويس بعد اتهامه بتلقى رشوة 10 جنيهات
قررت النيابة العامة بالسويس إخلاء سبيل عريف شرطة بمرور السويس بعد اتهامه بتلقى رشوة مالية من مواطن 10 جنية خلال عملة بساحة سيارات مرور السويس.

وحصلت "اليوم السابع" على صورة من المحضر المحرر بمرور السويس الخاص باتهام عريف الشرطة بالرشوة بتلقية 10 جنية فقط.

كانت لجنة تفتيش تابعة للإدارة المركزية للمرور بالتعاون مع مباحث مرور السويس قاموا بحملة تفتيش موسعة بإدارات مرور السويس.

وخلال قيام اللجنة بالتفتيش ضبطت عريف شرطة " سعيد . ع . م " المختص بأخذ بصمة رقم شاسية السيارات يقوم بالحصول على رشوة مالية من مواطن.

وتم ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة على الفور بإدارة مرور السويس وتم إحالة عريف الشرطة إلى النيابة العامة بالسويس.

- القبض على عريف شرطة بـ"مرور السويس" أثناء تقاضيه رشوة
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