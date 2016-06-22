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إصابة شخص بجرح نافذ فى البطن فى مشاجرة بالقليوبية

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إصابة شخص بجرح نافذ فى البطن فى مشاجرة بالقليوبية إصابة شخص بجرح نافذ فى البطن فى مشاجرة بالقليوبية
أصيب شخص بجرح نافذ فى البطن، على إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بسبب خلافات الجيرة فى القليوبية، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث على أن مأمور مركز بنها تلقى إخطارا من مستشفى بنها الجامعى بوصول "خالد ص أ" 45 سنة ومقيم دملو – دائرة المركز، مصابا بجرح نافذ أسفل البطن ولا يمكن استجوابه، بالانتقال وسؤال نجل خالة المصاب "بشرى ح ع"51 سنة مراجع حسابات ومقيم ذات الناحية، اتهمت "عبد الموجود ا ع" 41 سنة بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ذلك، واتهم المجنى عليه بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابته بجروح قطعية باليد اليسرى وآخر قطعى بفروة الرأس، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14700 جنح مركز بنها لسنة 2016.


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