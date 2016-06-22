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سوناكشي سبنغ وجون ابراهام في عمل رومانسي جديد

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الأربعاء 22-06-2016 03:24

ذكرت مصادر صحافية ان نجمي بوليوود سوناكشي سينغ Sonakshi Sinha وجون ابراهام John Abraham سافرا سوياً الى بانكوك لتصوير مشاهد فيلمهما "Force2" . الا انهما قررا ان يبقيا أياماً اضافية لتصوير أغنيتهما الرومانسية الجديدة "Koi Ishara" .

الأغنية تجسد قصة حب تجمع سينغ وابراهام وتعرض المشاهد الرومانسية بينهما، وهي من الحان امل مالك Amaal Malik وانتج الكليب فيبل شاه Vipul Shah ، وتقرر ان يتم تصوير المشاهد المتبقية من الكليب في منطقة اخرى بعيداً عن بانكوك.

اما شاه فقد صّرح قائلاً : "هذه الأغنية ستبقى في ذاكرة الملايين، وتم تلحينها بشكل رائع من المبدع أمل مالك، وسنقوم بتصوير بقية المشاهد من الكليب في مناطق مختلفة عن بانكوك."

كذلك عبّر مخرج الكليب Abhinav Deo عن فرحته بالعمل مصّرحاً بالقول: "جون ابراهام يأخذ دوراً رومانسياً رائعا في علاقته بسوناكشي سينع، وتطرح علاقتهما اشكالية للجمهور ما اذا كانت ستتحول الى حب أم لا؟ وهذه هي العقدة في العمل. كما ذكر ان مشاهد اضافية من الكليب سيتم تصويرها في مومباي.

 

سوناكشي سينها تُشعل حفل Masala Awards 2015 في دبي

 

 

 

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