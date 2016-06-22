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تعرف على موعد والإفطار وساعات الصوم فى اليوم السابع عشر من رمضان

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تعرف على موعد والإفطار وساعات الصوم فى اليوم السابع عشر من رمضان تعرف على موعد والإفطار وساعات الصوم فى اليوم السابع عشر من رمضان
ينشر "اليوم السابع" موعد الإفطار والإمساك، الأربعاء، اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:59 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور، والذى يبدأ الساعة 1:08 صباحًا، أما الإمساك فى 2:48، وصلاة الفجر ويبدأ الصيام فيكون فى الساعة 3:08 صباحا.


>- ننشر إمساكية شهر رمضان.. والمتوسط اليومى للصوم 15 ساعة و50 دقيقة
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