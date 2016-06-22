ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيلا عصابيا مكون من عاطلين تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى ورود معلومات إلى اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير مباحث القليوبية مفادها قيام "محمد ج م" 28 سنه عاطل و" فوزى ع ع" 33 سنه عاطل بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 480 جنية وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات الاتجار والهاتف للاتصال بعملائهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان المضبوطان للوقوف على أبعاد نشاطهما الإجرامى جار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

- ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

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