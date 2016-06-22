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72%من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين بليبيا

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72%من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين بليبيا 72%من القراء يتوقعون نجاح الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين بليبيا
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح جهود الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا، توقع غالبية القراء نجاح جهود الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا.

وتوقع 72% من القراء نجاح جهود الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا، بينما استبعد 25% من القراء نجاح جهود الخارجية فى الإفراج عن المصريين المحتجزين فى ليبيا، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


>- الخارجية تتابع حالة المواطنين المحتجزين بمدينة مصراتة فى ليبيا

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