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وزير الطيران: أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة يتسلمون شهادات وفاة ذويهم اليوم

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وزير الطيران: أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة يتسلمون شهادات وفاة ذويهم اليوم وزير الطيران: أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة يتسلمون شهادات وفاة ذويهم اليوم
قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إنه من المقرر أن يتم تسليم شهادات الوفاة الخاصة بضحايا الطائرة المصرية المنكوبة اليوم الأربعاء، بحد أقصى.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أن مبلغ التامين الذى تم الإعلان عنه والذى قدر بـ25 ألف دلاور لكل ضحايا هو مبلغ تأمين مبدئى فقط، وأن الأهالى من حقهم استلام هذه الدفعة فور الانتهاء من إعلان الوراثة الخاص بكل أسرة.


>- وزير الطيران: أهالى ضحايا الطائرة المنكوبة يتسلمون شهادات وفاة ذويهم غدا
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