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مش بس بيقلل الوزن.. تعرف على 4 فوائد صحية للشاى الأخضر

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مش بس بيقلل الوزن.. تعرف على 4 فوائد صحية للشاى الأخضر مش بس بيقلل الوزن.. تعرف على 4 فوائد صحية للشاى الأخضر
الشاى الأخضر من المشروبات التى يفضلها الكثيرون، وذلك بغرض إنقاص الوزن وحرق ، إلا أن له العديد من الفوائد على الجسم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الشاى الأخضر واحد من المشروبات الأكثر فائدة للجسم، فإنه يحتوى على الكثير من المواد المضادة للأكسدة، كما أظهرت العديد من الدراسات أن الشاى الأخضر يؤدى إلى حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

ويقدم التقرير بعض الفوائد الصحية الأخرى وتأثير الشاى الأخضر على الجسم، وتتضمن الآتى:

1- يساعد على حرق الدهون: قد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للشاى الأخضر يحد من الدهون فى الجسم ويزيد من حرق الدهون.

2- يحتوى على الكافيين الذى يحفز حرق الدهون، على الرغم من أن الكافيين فى الشاى أقل من الموجود فى كوب القهوة إلا أن وجد له فاعلية فى حرق الدهون وفقدان الوزن عند استهلاكه بشكل منتظم.

3- يحتوى على مضادات أكسدة تعزز حرق الدهون، وهى واحدة من أفضل الأشياء هو وجود المواد المضادة للأكسدة لتكون أكثر فاعلية فى زيادة عملية التمثيل الغذائى.

4- يساعد الشاى الأخضر فى تنظيم إفراز هرمون نور إبينفرين، فهو هرمون يحتاجه الجهاز العصبى للإشارة إلى الخلايا الدهنية بالانهيار، كما يتم تكسير الخلايا الدهنية بكفاءة، مما يساعد على خسارة الوزن.

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