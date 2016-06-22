«تنفيذي الشارقة» يعتمد مقترح «التخطيط» للطابع المعماري والعمراني لجويزع الصناعية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي في مكتب سمو الحاكم، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بتطوير سير العمل الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم جميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مقترح دائرة التخطيط والمساحة حول الطابع المعماري والعمراني لمنطقة جويزع الصناعية.

استراتيجيات

وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن الدائرة، بالتعاون مع الجهات المختصة، تعمل على المحافظة على الطابع المعماري المميز لإمارة الشارقة، من خلال استراتيجيات تكفل تحقيق هذا الطابع المميز.

واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد، وأشار سلطان بن هدة، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، في إطار اختصاصات وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية. وأصدر المجلس القرار رقم 28 لسنة 2016 بشأن إنشاء مركز رعاية الكلاب في إمارة الشارقة، وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية إدارة المركز، ويكون المركز غير ربحي.

خدمات

وناقش المجلس مقترحات بلدية الشارقة حول تقديم المزيد من الخدمات وتوفير أفضل الأدوات والأجهزة التي تسهم في سهولة تنفيذ المعاملات وتسريع إنجازها بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية.

كما اعتمد المجلس عدداً من المقترحات التطويرية لإدارة متاحف الشارقة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات، باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في متاحف الشارقة، لتكون عامل جذب ووسيلة تعليمية تثقيفية ترفيهية.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على عدد من المراسيم والقوانين والقرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.