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القوى العاملة بالمنيا تعلن شروط القبول ببرنامج التدريب المهنى

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القوى العاملة بالمنيا تعلن شروط القبول ببرنامج التدريب المهنى القوى العاملة بالمنيا تعلن شروط القبول ببرنامج التدريب المهنى
أعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا عن تنفيذ خطة التدريب المهنى لعام 2016 / 2017 من خلال نخبة من المدربين المتخصصين، وذلك بمركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية شرق النيل.

تشمل خطة التدريب عددا من المهن متمثلة فى ( تفصيل وخياطة ـ صيانة أجهزة منزلية ـ صيانة الدش - صيانة المحمول ـ نجار أثاث ـ كهرباء تركيبات ـ تبريد وتكييف ).

من جانبه، قال علاء الدين على مدير مديرية القوى العاملة، فى تصريحات صحفية، إن شروط التدريب تتضمن أن يكون السن من 18 ولا يزيد عن 35 سنة، وأن يكون المتقدم متفرغا للتدريب ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، مشيراً إلى أن المتدربين يحصلون على شهادة تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائى وبدل انتقال عن كل يوم حضور تدريب وتأمين ضد اصابات العمل وكشف طبى وزى خاص للتدريب وحوافز للمتفوقين.

وأضاف أنه على من يرغب فى التقدم التوجه لمديرية القوى العاملة والهجرة (إدارة بحوث العمالة) بجوار مدرسة ناصف الإعدادية برج السلام عمارة المقدس عبيد لتسجيل اسمه أو مكتب التشغيل التابع له الراغب فى التدريب به، وذلك بصورة المؤهل وصورة الرقم القومى.


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