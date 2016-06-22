"تعليم السويس" تمنح أوائل الشهادة الإعدادية لقب "الملك"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، موافقة عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس على مقترح تقدم به مصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام، يصف فيه الطالب الحاصل على المركز الأول على مدرسته فى امتحان الشهادة الإعدادية 2016 بالطالب الملك.

وقال مصطفى الزغبى مدير عام التعليم العام، إن الطالب يكون له الصلاحية الكاملة فى اختيار المدرسة الثانوية التى يرغب فى الالتحاق بها من بين مدارس التعليم الثانوى العام بالمحافظة وعددها 27 مدرسة دون أية قيود تحول دون تحقيق رغبته.

وأضاف الزغبى أن القرار يختص الطالب الأول والأوائل المكررة بكل مدرسة، بحيث لا تقل نسبة مجموع الحاصل عليه الطالب بشكل عام فى كل المدارس عن 90 % من المجموع الكلى.

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