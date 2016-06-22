"الزراعة" تستهلك 10 آلاف و600 طن مبيدات لـ 15 مليون فدان سنويا

قال الدكتور محمد عبد المجيد،رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة،إن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية فى الموسم الشتوى والصيفى،تبلغ حوالى 15 مليون فدان،مؤكدا أن لجنة المبيدات منحت 120 مراقب حق الضبطية القضائية لغش المبيدات بـ 19 محافظة حتى الان، مع استمرار زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة،بالإضافة إلى تجريم الطباعة بدون تصريح،وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الأمن للمبيدات.

وأكد عبد المجيد،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن لجنة المبيدات تعمل دوريا على زيارات ميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية.

وأوضح رئيس لجنة مبيدات اآةفات،أن هناك فريق عمل متخصص بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"،خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، كما أن هناك 7 آلاف محل مرخص بمحافظات الجمهورية، يخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة" للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة.

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