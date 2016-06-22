أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة" تستهلك 10 آلاف و600 طن مبيدات لـ 15 مليون فدان سنويا

Google+ Print
"الزراعة" تستهلك 10 آلاف و600 طن مبيدات لـ 15 مليون فدان سنويا "الزراعة" تستهلك 10 آلاف و600 طن مبيدات لـ 15 مليون فدان سنويا
قال الدكتور محمد عبد المجيد،رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابع لوزارة الزراعة،إن تستهلك سنويا 10 آلاف و600 طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية فى الموسم الشتوى والصيفى،تبلغ حوالى 15 مليون فدان،مؤكدا أن لجنة المبيدات منحت 120 مراقب حق الضبطية القضائية لغش المبيدات بـ 19 محافظة حتى الان، مع استمرار زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة،بالإضافة إلى تجريم الطباعة بدون تصريح،وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الأمن للمبيدات.

وأكد عبد المجيد،فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أن لجنة المبيدات تعمل دوريا على زيارات ميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية.

وأوضح رئيس لجنة مبيدات اآةفات،أن هناك فريق عمل متخصص بالتعاون مع الأجهزة المعنية بحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة ما يطلق عليه مصانع "بير السلم"،خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، كما أن هناك 7 آلاف محل مرخص بمحافظات الجمهورية، يخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة" للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة.


>وزير الزراعة يكلف بتشديد الرقابة على أسواق اللحوم.. وإعدام 1.5 مليون كيلو لحوم فاسدة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر