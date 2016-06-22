120 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 7ملايين طن خلال الثلاثة أيام الماضية

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت عبور 120 سفينة قناة السويس بحمولة 7 ملايين طن خلال الثلاثة أيام الماضية بداية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء.

شهدت القناة من إتجاه الشمال عبور 63 سفينة بحمولة 3 ملايين و900 ألف طن ومن اتجاه الجنوب عبرت 57 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن.

وكشفت تقارير رسمية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن القناة شهدت يوم الأحد عبور 32 سفينة بحمولة 2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين. وأن قافلة الشمال شهدت عبور 14 سفينة بحمولة مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC AMSTERDAM بحمولة 182 ألف طن قادمة من المغرب ومتجهة إلى سنغافورا، وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO ENGLAND بحمولة 160 ألف طن.

كما شهدت قناة السويس يوم الاثنين عبور 36 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وعبرت من خلال قافلة الشمال 21 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MAREN MAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 15 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم بنما ARMSC OSC بحمولة 196 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت أمس الثلاثاء عبور 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MAYAبحمولة 196 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى سنغافورا، فيما عبرت 24 سفينة من اتجاه بحمولة مليون و300 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC RAPALLO بحمولة 149 ألف طن.

عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

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