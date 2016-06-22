علاج الأملاح والصديد بالغذاء.. الفلفل الأحمر والقرنبيط والثوم

الأملاح والصديد من المشاكل التى تواجه العديد من المصريين نظراً لاستهلاك المزيد من الملح فى الطعام وتناول المخللات مع معظم الأطعمة، وهو ما يؤدى إلى مشاكل بالكلى وتكون الحصوات.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Livestrong”، عن الأطعمة السوبر التى تقلل من فرص تكون الحصوات وتقلل الأملاح الموجودة فى الجسم، وتشمل:

1- الفلفل الأحمر

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2- القرنبيط

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3- الثوم

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يتميز الفلفل الأحمر بأنه يحتوى على مستويات من البوتاسيوم، وهذا ما يجعله مثاليا لحماية الكلى من الأمراض، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين C وفيتامين (أ)، وكذلك فيتامين B6، وحامض الفوليك والألياف، كما أنه يحتوى على الليكوبين، وهى مادة مضادة للأكسدة وتحمى ضد بعض أنواع السرطان.يتميز القرنبيط بأنه يحتوى على مستويات مرتفعة من فيتامين C ومصدراً جيدا لحمض الفوليك والألياف واندولات، الجلاكوسينولات التى تساعد الكبد على خروج المواد السامة من الكلى والكبد التى يمكن أن تلحق الضرر بأغشية الخلايا والحمض النووى.الثوم يساعد على منع الترسبات على الأسنان ويخفض الكولسترول ويقلل من التهاب المثانة، ومسحوق الثوم هو غذاء مهم فى النظام الغذائى لغسيل الكلى.