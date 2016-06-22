مقتل عامل وإصابة 7 آخرين فى مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب فى القليوبية

لقى عامل مصرعه، وأصيب 7 أشخاص آخرين إثر مشاجرة بسبب أولوية تحميل الركاب بعرب الصوالحة بشبين القناطر فى محافظة القليوبية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة، ووتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شبين القناطر بالواقعة

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية عن حدوث مشاجرة اسفرت عن مصرع عامل وإصابة 7 بسبب أولوية تحميل الركاب بعرب الصوالحة بشبين القناطر، وتحرر المحضر اللازم.

وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلاً من طرف أول ، "عبد الله . ك . س" 35 سنة سائق ومقيم عرب الصوالحة – دائرة المركز، مصاب بجرح تهتكى بفروة الرأس، و" حمادة ج س " 40 سنة سائق ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح تهتكى بفروة الرأس، و"عاطف م أ" 35 سنه مندوب مبيعات ومقيم ذات الناحيه، مصاب برش خرطوش بالساعد والذراع الأيمن والفخذ الأيسر، و"محمد ح م" 36 سنة سائق مصاب برش خرطوش بالذراع والساعد الأيمن، وطرف ثان " أحمد س إ " 54 سنه عامل توفى متأثراً بإصابته بجروى فى فروة الرأس والوجه، و"ياسر أ س" 20 سنة طالب ومقيم بذات الناحية، و"محمد ا س" 27 سنه سائق، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الثانى والسابع بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، تطورت لمشاجرة بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

وبسؤال طرفى المشاجرة تبادلوا الاتهام فيما بينهم بتعدى كل طرف منهما على الآخر بالضرب، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال شهود الواقعة، قرروا أنه أثناء قيام "عمرو ا س" بقيادة سيارة ملك والده المتوفى للفرار بها من مكان الواقعة اصطدم بوالده، ما أدى لوفاته، وفر هارباً عقب ذلك، تم تعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16560 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2016.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات فى قليوب

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