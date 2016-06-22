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نائب تعلقيا على اختلاس أموال الدعم بصوامع القمح: "المال السايب يعلم السرقة"

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نائب تعلقيا على اختلاس أموال الدعم بصوامع القمح: "المال السايب يعلم السرقة" نائب تعلقيا على اختلاس أموال الدعم بصوامع القمح: "المال السايب يعلم السرقة"
طالب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة عمل شون وصوامع حديثة من أجل منع عمليات الاستغلال التى تحدث فى كل موسم، ومنعا لاختلاس أموال الدعم، موضحا أن المبالغ التى سيتم تجهيز هذه الشون والصوامع بها سيتم تدبيرها خلال موسمين على الأكثر.

وعلق، غطاطى فى تصريحه لـ" اليوم السابع"، على تلاعب أحد المسئولين عن صوامع القمح واختلاس 14 مليون جنيه من أموال الدعم، قائلا:" المال السايب يعلم السرقة"، مضيفا أن الشون والصوامع الحديثه هى الوسيلة الوحيدة لمنع مثل تكرار هذه الممارسات، كاشفا عن أن إحدى الشون التابعة لمنطقة الهرم تم تفريغ أكثر من 150 طن أرز مدعوم بها على أن توزع على محال لكن ما حدث أنه تم بيعها جميعا فى السوق السوداء خلال 48 ساعة فقط من وصولها، مطالبا بتشديد الرقابة عليها.


>نيابة أكتوبر تأمر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه

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مصر 365

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