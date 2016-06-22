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طرح مقاعد "قطارات العيد" الإضافية للحجز ابتداء من الثلاثاء المقبل

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طرح مقاعد "قطارات العيد" الإضافية للحجز ابتداء من الثلاثاء المقبل طرح مقاعد "قطارات العيد" الإضافية للحجز ابتداء من الثلاثاء المقبل
تطرح هيئة السكة الحديد، مقاعد القطارات الإضافية التى قررت تشغيلها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ابتداء من الثلاثاء المقبل، حيث تطرح الثلاثاء للحجز أمام الجمهور مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يونيو.

وتتيح السكة الحديد الحجز يوم الأربعاء المقبل على مقاعد القطارات الإضافية التى ستتحرك فى اليوم التالى الموافق الخميس 30 يونيو، حيث تطرح الهيئة مقاعد القطارات الإضافية التى يبدأ تشغيلها من 29 يونيو حتى 12 يوليو قبل موعد تحركها بـ24 ساعة.


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