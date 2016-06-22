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حدد مواعيد تمارينك فى رمضان.. بعد الإفطار لتكوين العضلات وقبله لحرق الدهون

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حدد مواعيد تمارينك فى رمضان.. بعد الإفطار لتكوين العضلات وقبله لحرق الدهون حدد مواعيد تمارينك فى رمضان.. بعد الإفطار لتكوين العضلات وقبله لحرق الدهون
التمارين الرياضية من أهم الخطوات التى يمكن أن نتخلص من خلالها على الزائدة التى تتكون بسبب الموائد الرمضانية، ويحتار الكثيرون فى اختيار الوقت المناسب الذى يساعدهم على ممارسة الرياضة.

وأوضح مدرب الألعاب القتالية "عصام شعبان" الوقت المناسب لممارسة التمارين الرياضية، قائلا: "الكتلة العضلية للرجال مختلفة عن السيدات وهو ما يجعل مستوى الحرق للدهون بين الاثنين مختلفا، وحتى نختار الوقت المناسب لعمل التمارين الرياضية علينا تحديد الهدف منها فى الأساس.

وتابع: "إذا كان الهدف تكوين العضلات فيكون بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين هو الوقت المناسب لممارستها مع تحديد الطبيب لوجبات محددة أغلبها نشوية مثل البطاطس المسلوقة، والأرز والمكرونة والبروتين، أما إذا كان الهدف حرق الدهون الزائدة يفضل عمل التمارين قبل الإفطار مع مراجعة تناول أكل صحى قليل الدهون، ولمن لا يستطيع يمكن القيام بنفس التمارين بعد الإفطار.

ويشير "عصام" إلى أن وجبات الطعام عالية الدهون تحتاج إلى تمارين "الكارديو" التى تتطلب مجهودا عاليا وتجعل نبضات قلبك مرتفعة لمدة طويلة نوعا ما، وهى من أفضل التمارين الرياضية بشكل عام للإنسان ولها فوائد كثيرة وتساعد فى إزالة الدهون من جسمك.

وأكد "عصام" أهمية تناول المياه وقت الإفطار وأثناء التمرين لتعويض ما يفتقده الجسم من سوائل وقت الصيام وفى التمارين، وبوجه عام على الفرد أن يعرف أن تناول الوجبات عالية الدهون يوميا من الأخطاء التى تضر بصحة الفرد وتزيد من نسبة الكوليسترول وأمراض القلب.


>بالفيديو.. تعرف على أبسط التمارين الرياضية لممارستها فى رمضان

6 نصائح يجب اتباعها لو عايز تمارس رياضة فى رمضان

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مصر 365

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