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ضبط عاطلين قبل ترويجهما كميات من الحشيش والهيروين بالقاهرة

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ضبط عاطلين قبل ترويجهما كميات من الحشيش والهيروين بالقاهرة ضبط عاطلين قبل ترويجهما كميات من الحشيش والهيروين بالقاهرة
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات أمس، من ضبط "إسلام أ ع" 24 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 17864 لسنة 2015م الحدائق "مخدرات"، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.250 جرام، ومبلغ 170 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت من ضبط "على غ ع " 32 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 2 قضية آخرها 24458 لسنة 2015م الحدائق "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جراما، ومبلغ 280 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


>تداول فيديو للحظة كلبشة سيارة لوحاتها المعدنية تحمل اسم محمد زكى بالغربية
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مصر 365

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