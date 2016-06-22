جنح قصر النيل تصدر حكمها اليوم على 22 من متظاهرى "جمعة الأرض"

تصدر محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأربعاء، حكمها على 22 متظاهرا على خلفية اتهامهم بالتظاهر فى أحداث "جمعة الأرض".

كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسيين جهاد، قد قررت بالجلسة قبل الماضية إخلاء سبيل متهمى "جمعة الأرض" على ذمة القضية.

وطالب دفاع متظاهرى "جمعة الأرض" من محكمة جنح قصر النيل، بالجلسة الماضية ببراءة المتهمين وعددهم 22 استنادا على شيوع الاتهام وبطلان القبض وعدم وجود المتهمين بمحيط نقابة الصحفيين وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية لهيئة الدفاع عن المتهمين، وقال دفاع أحد المتهمين إن إجراءات الضبط ليس لها أساس وبنيت على باطل، لأن المتهمين ليسوا عناصر إرهابيه أو إخوانية، وأثبتت تحريات الأمن الوطنى أن المتهمين معظمهم طلاب، وليس لهم علاقة بالإخوان.

يذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفى، أسندت للمتهمين اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق، والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر وتخريب المنشأت العامة والخاصة.

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