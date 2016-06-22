طبيبة عن مأساتها مع "زواج الشات":أوهمنى أنه مدير شركة واكتشفت أنه عاطل

"بسبب العنوسة وفقدان الأمل فى حياتى تعرفت على محمد وتزوجته عن طريق الانترنت بعد محادثات طويلة لتبدأ قصتى بمقابلته ووقوعى فى حبه والزواج منه ليجمعنا منزل واحد واكتشف الحقيقة بأن من أوهمنى بحبه نصاب أخذ غرضه منى وهرب وجعلنى فى موقف لا أحسد عليه أمام عائلتى التى اتهمتنى بالجنون وبيع نفسى".

قالت "كريمة.ن" فى دعوى الطلاق للضرر التى أقامتها بعد 3 أشهر من الزواج أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر :"رغم أننى دكتورة ومتفوقة كنت دائما فى عملى ما أسمع عبارات المواساة والتعاطف معى والريبة منى من قبل صديقاتى المتزوجات خوفا أن أسرق أزواجهم حتى أصابنى الاكتئاب وشعرت أننى امرأة مسنة عليها أن تموت وليس شابة بعمر الـ35عاما" .

وأضافت كريمة، فى دعواها التى حملت رقم 6785 لسنة 2016،:"كنت كثيرا ما أتمارض لكى لا أتعرض للإهانات والشفقة بعملى ولكن للأسف الشبح الذى كنت أهرب منه بالعمل قابع فى كل مكان وأولهم منزلى برفقة شقيقاتى المتزوجات ووالدتى التى كانت ترانى هم وسبب مرضها بسبب رفضى لكثير من العرسان الغير مناسبين الذي تقدموا لى".

وتابعت، :"بعد يأس من الحياة والعمل والصديقات أصبحت مدمنة للشات والانترنت لأقضى على هاجس الوحدة ومن وقتها ضاعت حياتى وخصوصا بعد أن تعرفت على محمد وبدأت قصتى معه بقبول محادثته وتطور الأمر إلى تبادل أرقام الهاتف بعد أن أوهمنى أنه مدير لشركة وله وضعه الاجتماعى لكنه يشعر بالوحدة بسبب تأخر سن زواجه هو الأخر وضغط والدته عليه".

واستطردت كريمة، :"استمرت علاقتى معه لشهور وكلام معسول ومقابلات على أرض الواقع وأخيرا طلبه للزواج منى بعد أن جاء بمفرده مستغلا تقدم سنى كمبرر لعدم حضور أهله معه وبعد أن واجهت عاصفة من أهلى أنا الأخرى بسبب طريقة تعارفى معه وافقوا وتزوجنا ليخلصوا من همى نهائيا".

وتابعت،:"أوهمنى أنه يخرج للعمل فى الوقت الذى كان يقضيه فى النصب على أخريات واستغل مبرر عدم الانتهاء من شقته وعشت بالشقة التى أملكها وخدعنى بشبكة صينى وعشت معه 3 أشهر كل يوم فيهم تتضح لى المصيبة التى وقعت فيها والتى انتهت بسرقته كل مجوهراتى التى تقدر 80 ألف وسحب مبالغ مالية منى تعدت الـ100ألف .

وأكملت:"ذهبت أبحث عن أصل ذلك الرجل الذى تزوجته بعد أن بدأ الشك يملأ قلبى واكتشفت الحقيقة والمأساة الكبرى بأنه لا يعمل فى الشركة التى قال لى عليها وتتبعته بعدها حتى اتضح لى إنه عاطل وعليه أحكام بقضايا نصب وأننى رقم 9من قائمة المخدوعات الاتى وقعن فريسة بين يديه فلجأت للشرطة وحررت محضر ضده بسرقتى والنصب على فى قسم أول مدينة نصر حمل رقم 6983 لسنة 2016 وأقمت دعوى الطلاق للضرر".

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