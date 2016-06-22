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وزير الرى: تحديد المساحة المنزرعة بـ "الأرز" الموسم القادم خلال أيام

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وزير الرى: تحديد المساحة المنزرعة بـ "الأرز" الموسم القادم خلال أيام وزير الرى: تحديد المساحة المنزرعة بـ "الأرز" الموسم القادم خلال أيام
أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لموسم العام القادم خلال الأيام المقبلة، وذلك بمعرفة اللجنة العليا للأرز المشكلة من عدد من الوزارات "الرى والزراعة والتجارة والتضامن" لتحديد احتياجات البلاد من المحصول، خاصة بعد قرار بوقف تصدير محصول الأرز بشكل نهائى.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه سيتم عقد اجتماع شهرى مع رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات لمتابعة كافة المشروع المتعلقة بالوزارة، وتحقيقاً لللامركزية، مشيراً الى أنه تم تقييم موسم أقصى الاحتياجات خلال اجتماعه معهم أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، تقارير حول خطة مكافحة التلوث فى المجارى المائية "الترع والمصارف"، لسد العجز المائى من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة لتلبية احتياجات البلاد من المياه، خاصة فى ظل العجز المائى الذى نعانى منه، وكذلك الخطة العاجلة لحماية منطقة غرب الدلتا من التغيرات المناخية بعد الأمطار التى شهدتها العام الماضى وتسببت فى بعض الخسائر.

كما عرض تقريرا حول سير العمل فى مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، لتحسين حالة الرى فى 5 محافظات بصعيد والذى تصل تكلفته حوالى 4 مليارات جنيه ومن المقرر الانتهاء منه سبتمبر 2017.

وزير الرى: لا تستر على أى فاسد فى الوزارة تثبت إدانته من الجهات المختصة
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مصر 365

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