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النائب عمرو الأشقر يطالب رئيس الحكومة بتغيير وزيرى الصحة والتعليم

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النائب عمرو الأشقر يطالب رئيس الحكومة بتغيير وزيرى الصحة والتعليم النائب عمرو الأشقر يطالب رئيس الحكومة بتغيير وزيرى الصحة والتعليم
طالب عمرو الأشقر، عضو مجلس النواب عن دائرة ١٥ مايو والتبين، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إجراء تعديل وزارى لوجود خلل فى أداء بعض الوزارات، مشددا على ضرورة تغيير كل من وزيرى "الصحة" و"التربية والتعليم"، بسبب استمرار الخلل فى أدائهما على مدار الأيام الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة ١٥ مايو، لـ"اليوم السابع"، :"ليس عيبا أن نغير حتى نتغير، ولا يعيبنا على الإطلاق إجراء أى تعديل وزارى فى تلك المرحلة طالما يوجد فى وزارة ما خلل داخل المنظومة"، مؤكدا أن التعديل الوزارى يجب أن ينبع من منطلق أن دولة المؤسسات لا تتأثر بالأفراد.

وشدد على ضرورة إجراء التعديل الوزراى بما يشمل كافة الوزارات التى لا يرضى أدائها طموحات وأمال المواطن المصرى، ووجه حديثه لرئيس الوزراء:"اجعلنا كمجلس نواب ظهير شعبى لك، لأن الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد تتطلب أن تتكاتف كل الجهود من أجل رفعة وشأنها".


>مشاحنات الحكومة و"النواب" بعد منحها الثقة.. طلبات إحاطة وبيانات عاجلة بسبب ارتفاع الأسعار وتسريب الامتحانات.. مطالبات فردية بتعديلات وزارية.. وأعضاء: تقييم "الوزراء" بعد 60 يوما "ظلم"

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مصر 365

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