وزير الكهرباء: القضاء على أزمة الانقطاعات المفاجئة بالتيار خلال عامين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك بأعلى كفاءة و أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية، موكداً أن هذا التحسن يتم من خلال خطة تطوير شبكة النقل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر لن تشهد انخفاضا فى الجهد الذى يؤدى لانقطاع مفاجئ فى التيار، خلال عامين بعد انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطوير شبكة النقل بالكامل.

وأشار الوزير إلى أن الانقطاعات التى حدثت خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأدت إلى حدوث أعطال فنية نتيجة عدم تحمل الكابلات لأحمال المواطنين التى تزيد فجأة وذلك معظمها بالمناطق العشوائية التى يوجد بها سرقات تيار.

وأوضح أن هذه الأزمة سيتم القضاء عليها تماماً خلال عامين بحد أقصى بعد الانتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية للحد من سرقات التيار التى تعتبر السبب الرئيسى فى حدوث الاعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.

مصدر بـ"الكهرباء":ندرس إلغاء "نظام الممارسة" بالمناطق العشوائية خلال أيام