أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الكهرباء: القضاء على أزمة الانقطاعات المفاجئة بالتيار خلال عامين

Google+ Print
وزير الكهرباء: القضاء على أزمة الانقطاعات المفاجئة بالتيار خلال عامين وزير الكهرباء: القضاء على أزمة الانقطاعات المفاجئة بالتيار خلال عامين
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوزارة تسعى لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك بأعلى كفاءة و أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية، موكداً أن هذا التحسن يتم من خلال خطة تطوير النقل.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لن تشهد انخفاضا فى الجهد الذى يؤدى لانقطاع مفاجئ فى التيار، خلال عامين بعد انتهاء الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تطوير شبكة النقل بالكامل.

وأشار الوزير إلى أن الانقطاعات التى حدثت خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وأدت إلى حدوث أعطال فنية نتيجة عدم تحمل الكابلات لأحمال المواطنين التى تزيد فجأة وذلك معظمها بالمناطق العشوائية التى يوجد بها سرقات تيار.

وأوضح أن هذه الأزمة سيتم القضاء عليها تماماً خلال عامين بحد أقصى بعد الانتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء وتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية للحد من سرقات التيار التى تعتبر السبب الرئيسى فى حدوث الاعطال مع ارتفاع درجات الحرارة.


>مصدر بـ"الكهرباء":ندرس إلغاء "نظام الممارسة" بالمناطق العشوائية خلال أيام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر