"سياحة"البرلمان: سندعو فنانين ومشاهير العالم لزيارة مصر لتنشيط السياحة

أكد النائبة إيفين بطرس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترح للجنة لإعادة تنشيط السياحة مرة أخرى من خلال تقديم مزيد من الإعلانات السياحية، مشيرا إلى أن مقترحها يشمل دعوة الفنانين والمشاهير والشخصيات البارزة حول العالم لترويج السياحة فى مصر ، والتعريف بأن البلد آمنة.

وأشادت عضو لجنة السياحة والطيران، بتوقيع اتفاقية بين وزير الطيران المدنى وشركة الوطنية "فالكون" لأمن المطارات ،مضيفة:" يجب التخلص من النفوس الضعيفة فى أمن المطارات".

وزير الطيران يشهد توقيع اتفاق بين فالكون لأمن المطارات وريستراتا العالمية.. ويؤكد: الشركة ستبدأ تأمين مطار شرم الشيخ فى أغسطس.. ومطاراتنا اجتازت التفتيشات.. والسفير البريطانى: مليون سائح لمصر سنويا

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