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رئيس حى شرق الإسكندرية يحيل ضابط للنيابة لتهديده قوة إزالة مخالفات سكنية

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رئيس حى شرق الإسكندرية يحيل ضابط للنيابة لتهديده قوة إزالة مخالفات سكنية رئيس حى شرق الإسكندرية يحيل ضابط للنيابة لتهديده قوة إزالة مخالفات سكنية
أحال اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق الإسكندرية، ضابط شرطة إلى النيابة العامة، لقيامه بتهديد قوة الحى ورفعه سلاحه فى وجههم أثناء تنفيذ قرارا إزالة لوحدتين سكنيتين، كما أحال أيضا مقاول هدم، متورط فى التقاعس عن إزالة 4 عقارات مخالفة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه.

كان الضابط قد هدد قوة الحى ورفع سلاحه فى وجههم أثناء تنفيذ قرارا إزالة لوحدتين سكنيتين، مخالفتين فى العقار رقم 164 طريق الجيش، وهى الطوابق 21 و22.

وقال رئيس الحى فى تصريحات خاصة، إن عدد العقارات المخالفة فى الإسكندرية، لا تتناسب مع إمكانيات الحى، ويومياً ننفذ قرارا إزالة، و 3 قرارات إيقاف بناء، ومن يخالف الأخير نزيله حتى يكون هناك ردع للمخالف للقانون.

وأوضح رئيس الحى، أن الموظف المتورط فى أى قضية فساد، لا يحول إلى الشئون القانونية، وإنما إلى النيابة العامة للتحقيق معه وفقاً لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية.

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