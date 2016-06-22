في رأيك بالـ "show القراء يجمعون على نجاح مسلسل "يا ريت": نعيش يوميات شخصياته

بيروت- سيدتي نت

يسلط "سيدتي نت" الضوء على مسلسل "يا ريت" في فقرته الرمضانية اليومية رأيك بالـ "show"، التي تحول القراء الى نقاد يبدون آراءهم بصراحة وشفافية وموضوعية، في المسلسلات التي تعرض في رمضان 2016 في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الدراما العربية.

بالنسبة إلى مسلسل "يا ريت"، فلقد كان كان هناك شبه إجماع في آراء القراء حوله، فأشادوا به كعمل كامل متكامل، أداء وقصة وإنتاجاً وإخراجا، إلا قلة قليلة وجدت أن مسلسليّ "نص يوم" و"جريمة شغف" أفضل منه.

مسلسل "يا ريت" من بطولة ماغي بو غصن، وتيم حسن، وقيس الشيخ نجيب، وباميلا الكيك، ووسام حنا، ومنى واصف، وجوزف بو نصار، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم اللبنانيين والسوريين، وهو من كتابة كلوديا مرشليان، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج جمال سنان.

فما هي تعليقات القراء على مسلسل "يا ريت"؟

-إيمان حسين أحمد من الإمارات العربية المتحدة، أشادت بمسلسل "يا ريت" وقالت "مسلسل ياريت جميل جدا، ويجعلنا نعيش يوميات شخصياته بتفاصيلها الدقيقة. نعيش معهم الحب ونقيضه، الإنتصار ونقيضه، الفرح ونقيضه، وهو يعرض قصصاً من الواقع اللبناني والسوري والعربي في شكل عام، ويتطرق إلى النواحي الإنسانية والإجتماعية كالحب وتفاصيله والخيانة وزوايا التسامح وغيرها، مما يشعرنا كمشاهدين أننا نعيش مع ممثليه. أما تيتر المسلسل لأليسا فجاء متناغما وملائما مع أحداثه. مسلسل "يا ريت" جميل جدا وأعجبني كثيراً".

-محمد الجدعاني من جدة- المملكة العربية السعودية، عبر عن إعجابه بمسلسل "يا ريت" وبقصته الرومانسية، وقال " المسلسل رائع ورومانسي".

-نور الجدعاني من جدة –المملكة العربية السعودية، أبدت إعجابها بمسلسل "يا ريت" وقالت "بصراحة هو مسلسل رائع. لافت في تميّزه وإبداعه".

-هدى من الإمارات العربية المتحدة، أكدت أن مسلسل "يا ريت" هو الأجمل في رمضان، وأضافت " ياريت هو أجمل مسلسل أتابعه في رمضان وأنتظره من حلقة إلى أخرى. أعجبتني قصته وأحداثه السريعة والشيقة، والممثلون المشاركون فيه رائعون، وفي كل الأدوار الكبيرة منها والصغيرة".

-ليزا من لبنان أشادت بأداء ودور الممثلة ماغي بو غصن، وأوضحت " ماغي بو غصن في دور الدكتورة جنى جميل جداً، ونحن نريد أن تغرم بـ رامي وعندها تحل كل المشاكل".

-نينا من الجزائر، أشادت بمسلسل "يا ريت" كما بأداء وأداور الممثلين المشاركين فيه وقالت" مسلسل رائع، أبدع فيه مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، ولكنني أحببت دور اياد اكثر، والأمر المستغرب هو أنني متضامنة مع أياد وتينا، وأعجبتني علاقتهما، مع أنها قائمة على الخيانة. وأتمنى أن ينتهي المسلسل كما أتمناه وهو أن تكون جنى مع رامي وأياد مع تينا. مسلسل رائع وأنا أتابعه بشغف وحماس يومياً".

-بانا حسام أبوسارة من عمان- الاردن، أثنت على مسلسل "ياريت" مشيرة إلى أنه من أضخم الإنتاجات الرمضانية لعام 2016، وأوضحت "مسلسل يا ريت من أضخم المسلسلات وأفخمها. باختصار هو مسلسل كامل متكامل نصاً وإخراجاً وممثلين والممثلة ماغي بو غصن تركت بصمة كبيرة في قلوبنا، وأبدعت بكل ما للكلمة من معنى، وأثبتت أنها على قدر أدوار البطولة ونحن فخورون بها وبالدراما التي تطل من خلالها".

-نسمة الباطح من النروج أكدت أن "ياريت" مسلسل رائع ومتكامل إخراجاً وإنتاجاً وتصويراً وتيتر وتمثيلاً. وقالت "كل الممثلين المشاركين فيه يتميزون بأسلوب جميل في الآداء وفي مقدمتهم النجمة ماغي بو غصن، الرائعة والمبدعة التي تختصر الفن باسلوبها المذهل بإيصال الإحساس الى مشاهد. بوجودها ينتهي الكلام. عظيمة ماغي بو غصن".

-ماريا من سوريا، أكدت على جمال مسلسل "ياريت"، وقالت" المسلسل جميل جداً ويتطرق إلى موضوع كلنا معرضون لأن نعيش مثله. لقد أعجبني المسلسل كثيراً، وخصوصاً دور النجمة ماغي بو غصن، التي تجعلني أعيش الحالة معها، وتنسيني أنني أشاهد مسلسلاً على الشاشة، لان إحساسها يصلني بشكل صادق وشفاف".

-ميس من الأردن أشارت إلى أن مسلسل "يا ريت" هو أفضل الاعمال الدرامية في رمضان 2016 ، قصة وإخراجاً وممثلين. ماغي بو غصن أبدعت في دورها، لأنها صادقة في إحساسها. أما عفويتها المطلقة فأضفت على المسلسل نكهة خاصة".

-ماريا طربوش، أشادت بجمال مسلسل "يا ريت" كما أبدع إعجابها بأداء ماغي بو غصن فيه، وقالت "المسلسل رائع وماغي بو غصن أبدعت في دروها".

- زهرة الربا تساءلت عن مواعيد عرض مسلسل "يا ريت" والمحطات التي يعرض عليها، وقالت " نعاني من مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي، ولذلك أنا أتابع مسلسل "يا ريت" على "شاهد نت"، وأريد أن اعرف متى وأين يعرض هذا المسلسل".

-رزان أشادت بمسلسل "يا ريت" وقالت عنه "عمل جميل جداً".

-فوفا أكدت بدورها على جمال مسلسل "يا ريت" وأوضحت " هو مسلسل رائع جداً".

-ديما أكدت أن مسلسل "يا ريت" هو العمل الأفضل والأجمل في رمضان 2016 ،وقالت عنه "بيجنن"، وأوضحت "هو العمل الأفضل في رمضان ابداعاً وإخراجاً وإنتاجاً، وكعادته أبدع مكسيم خليل فيه، اما قيس الشيخ نجيب، فتميز بإحساسه وأدائه التمثيلي، وماغي بو غصن تقمصت دورها بشكل غير عادي"، وأضافت أن المسلسل يعرض على قناة mtv.

- زهرا روبا تساءلت عن المحطة التي يعرض عليها مسلسل "يا ريت" لكي تتمكن من مشاهدته.

-نادو أكدت أن مسلسل "يا ريت" عمل جميل جداً ووصفته بـ "الرائع".

-رورو علاء الدين أكدت على جمال مسلسل "يا ريت" ولكنها أوضحت أنه ليس الأجمل في رمضان 2016، وقالت "لا شك أن مسلسل "يا ريت" عمل جيد ولكنه هناك مسلسلات أجمل منه، من بينها "نص يوم" وجريمة شغف". ومن وجهة نظري هو يحتل المرتبة الثالثة بعدهما".

- الهندية أكدت أن مسلسل "يا ريت" جميل ومميز، ثم أضافت " لكن أجمل ما فيه هو أغنية إليسا".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "يا ريت".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء. وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "فوق مستوى الشبهات".

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