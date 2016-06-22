خادم الحرمين يستقبل الأمراء والمشايخ والمسؤولين وجموعاً من المواطنين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام أمس أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة، والمعالي، وجموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه - رعاه الله - والتهنئة بشهر رمضان المبارك.

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين - أيده الله-.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن ناصر، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سلطان بن سعود، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن منصور بن فيصل، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بدر بن نواف بن سعود، وصاحب السمو الأمير تركي بن بدر بن فهد.

الملك سلمان خلال الاستقبال

خادم الحرمين والأمير خالد الفيصل أثناء الاستقبال

الملك سلمان يتلقى إهداءً من أحد المواطنين

أحد المشايخ يقبل رأس خادم الحرمين

خادم الحرمين يتحدث مع أحد الحضور

الملك سلمان مستقبلاً المشايخ