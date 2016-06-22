ولي ولي العهد وقع مذكرة تعاون مع «مايكروسوفت».. ويلتقي المسؤولين في شركة «سيسكو».. ومجموعة من السعوديين العاملين في كبرى الشركات الأميركية

وقع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت العالمية بهدف التعاون في تدريب الكفاءات الوطنية وتأهيلهم، ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقاً لـ "رؤية السعودية 2030".

وجرى التوقيع مع شركة مايكروسوفت؛ لإنشاء البنية التحتية والأنظمة وبرامج التشغيل والاستعانة بخبرات علماء المعلومات في الشركة.

الجدير بالذكر أن ولي ولي العهد التقى أيضاً بكبار المسؤولين في شركة سيسكو سستيمز، خلال زيارته لمقر الشركة في سان فرانسيسكو واطلع على عرض عن أحدث التقنيات، المبنية على الأبحاث، بما فيها تقنيات تم ربطها بشركات الاتصالات، وتوجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية.

الى ذلك التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كبار المسؤولين في شركة سيسكو سستيمز، خلال زيارته لمقر الشركة في سان فرانسيسكو، حيث اجتمع بالرئيس التنفيذي السيد جون تشامبر والفريق الإداري بالشركة.

واطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن أحدث التقنيات، المبنية على الأبحاث، بما فيها تقنيات تم ربطها بشركات الاتصالات، وتوجت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية وفق رؤية 2030.

وشركة سيسكو سيستمز شركة أميركية تعتبر الأولى عالميا في مجال المعدات الشبكية. استفادت من طفرة الإنترنت لتصبح إحدى أضخم شركات تقنية المعلوماتية من ناحية المعاملات والقيمة السوقية وقامت بعدة عمليات استحواذات في مجال الاتصالات.

وتأسست (سيسكو سيستمز) سنة 1984 من طرف مجموعة من الباحثين والعلماء على رأسهم ليونارد بوساك وساندي لرنر من جامعة ستانفورد بسان فرنسيسكو. كان الهدف من تأسيسها هو تسهيل الربط الشبكي بين الحواسب وجعلها أكثر فاعلية. وفي سنة 1986 تمكنت الشركة من عرض أول مسير متعدد البرتوكولات في السوق، والذي كان عبارة عن جهاز (Hardware) إضافة إلى برنامج تشغيل (Software) ذكي أصبح فيما بعد برنامجا معيارا (Standard) لأنظمة الربط الشبكي.

ومع ازدهار الانترنت في أواسط التسعينات تضاعفت قيمة سهم شركة سيسكو في البورصة من سنة 1996 إلى سنة 2000 ما يقارب 14 مرة، مما جعلها تصبح لبعض الوقت أكثر الشركات قيمة في العالم، وذلك بقيمة سوقية تساوي 555 مليار دولار أميركي. بعد ذلك تراجعت قيمة الشركة السوقية إلى 180 مليار سنة 2007، وهذه القيمة تعتبر مع ذلك عالية. في سنة 2007 حققت الشركة دخلا قدره 34,9 مليار دولار مع صافي ربح يساوي 7,3 مليارات دولار.

ومنذ تأسيسها استحوذت الشركة على ما يربو على 100 شركة أخرى. بداية كانت الشركة معروفة عند أقسام المعلوماتية للشركات، ولكن وبعد الاستحواذ على شركة لينكسيس (Linksys) الرائدة في مجال الربط الشبكي للاستعمال المنزلي بمبلغ 500 مليون دولار، تمكنت سيسكو من ولوج هذا المجال من بابه الواسع.وكذلك ترعى شركة (Cisco Systems) خط تقنية المعلومات بشهادات فنية لمنتجات سيسكو وهناك مستويات من الشهادات: ccna - ccnp - ccie وغيرها وتقدم فيها مهارات استخدام الروترات والسويتشات وتصميم والتخزين والحماية وكذلك ادخل حديثا شبكات الصوت وشبكات لاسلكية.

لقاء السعوديين العاملين

في الشركات الأميركية

من جهة اخرى التقى ولي ولي العهد مجموعة من السعوديين العاملين في كبرى الشركات الأميركية حيث تناول أطراف الحديث حول مستقبل المملكة وتم التقاط بعض الصور الجماعية التذكارية.

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة سيمكس جون تشامبر

الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء مع مسؤولي شركة سيسكو

الأمير محمد بن سلمان متحدثاً خلال اللقاء مع كبار المسؤولين في شركة سيسكو سستيمز

الأمير محمد بن سلمان يلتقي بالسعوديين العاملين في كبريات الشركات الأميركية

ولي ولي العهد في صورة سلفي مع بعض السعوديين العاملين في الشركات الأميركية

الأمير محمد بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة سيمكس جون تشامبر وضم الوفد السعودي المهنس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الاستاذ ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار والأستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

لقاء ودي جمع الأمير محمد بن سلمان بالسعوديين العاملين في الشركات الأميركية