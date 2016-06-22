«الشورى» يطالب بتقييم صندوق الموارد وتحفيز القطاع الخاص لتوظيف المواطنات وفق ظروفهن

صوت مجلس الشورى على إقرار توصية لتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وطالب المجلس الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق المملكة المختلفة، كما دعاه إلى وضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مهلة عام واحد لتصحيح أوضاع مصانع ومحلات بيع المياه غير المعبأة لتصحيح أوضاعها

ووافق الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس على الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، مشدداً على إجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة بالمملكة، كما طالب بتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية بالمملكة، بما يسهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

وأقر المجلس مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، كما أيَّد توصية لإعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة.

ويؤكد مشروع اللائحة المكون من 11 مادة على مراقبة جميع مصانع ومحلات المياه، للتأكد من إتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من الرجيع، كما تجرم اللائحة عدم القيام بالفحوصات الكيميائية والبكتيرية والإشعاعية المطلوبة للتأكد من سلامة المنتج، أو وجود شوائب أو مواد أو أجسام غريبة في المنتج، أو مخالفة الاشتراطات والضوابط الصحية للعاملين، كما حددت اللائحة الجزاءات للمصانع والمحلات المخالفة للائحة بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.

وأجل الشورى إلى جلسة مقبلة، مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية، الذي تم سحبه من بنود أعمال الجلسة وابداله بتقرير صندوق تنمية الموارد البشرية.

د. علي الطخيس يرد على ملحوظات جزاءات مصانع المياه

د. محمد ال عمرو يعلن نتائج التصويت على التوصيات

د. يحيى الصمعان أثناء الجلسة