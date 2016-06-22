مقتل أكثر من 20 من الانقلابيين في معارك وغارات للتحالف بجبل جالس الإستراتيجي

لقي اكثر من عشرين من ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مصرعهم في مواجهات وقصف لمقاتلات التحالف في جبل جالس الاستراتيجي بمديرية القبيطة بمحافظة لحج جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية وعسكرية ان مقاتلات التحالف شنت أمس الثلاثاء غارات مكثفة على الجبل بعد ساعات من سيطرة المتمردين وقوات صالح على الموقع الاستراتيجي الذي يطل على قاعدة العند الاستراتيجية والتي تعد اكبر واهم قاعدة عسكرية جوية في اليمن. وسيطر المتمردون على الجبل بعد معارك عنيفة مع رجال المقاومة سقط فيها 8 قتلى من المتمردين و 5 من المقاومة والجيش الوطني. وأضافت المصادر ان نقص العتاد العسكري وعدم استجابة المنطقة العسكرية الرابعة لبلاغات الدعم والامداد لتلك الجبهة اضطرت المقاومة إلى الانسحاب من مواقعها في الجبل. واكدت مصادر عسكرية ان القوة التي كانت ترابط بالجبل انسحبت لكنها تستعد لهجوم مضاد كبير. وذكر السكان ان قوات مليشيا الحوثيين وحليفهم قوة بالعشرات معززين بالأطقم وعربات كاتيوشا متوسطة ومدافع الهوزر. ويتوقع معركة مصيرية كبيرة لاستعادة الجبل المهم الذي يبعد عن قاعدة العند العسكرية بنحو 25 كم من الجهة الشمالية الغربية.

وفي تعز، شهدت جبهات القتال في شرقي وشمالي المدينة مواجهات. وكان قتل مدني وأحد عناصر المقاومة الشعبية، واصيب أكثر من 22 آخرين، في قصف مدفعي للحوثيين وقوات صالح، طال أهدافاً عسكرية ومدنية. وقالت المصادر بأن قذائف وصواريخ الحوثيين، قصفت الأحياء السكنية الواقعة شرق المدينة، فيما دوت الانفجارات العنيفة، مع ساعات فجر أمس الثلاثاء، وأدى ذلك إلى مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.

وقال شهود عيان بأن مدنياً أُصيب برصاص قناص، اخترقت ظهره وعموده الفقري، مما استدعى ذلك إلى دخوله العناية المركزة. كما قصف الحوثيون المتمركزون في تبتي الجعشة والسلال وموقع المكلكل، مواقع للمقاومة شرق المدينة، وأسفر ذلك عن مقتل أحد عناصر المقاومة وإصابة 20، بجروح متفاوتة. من جهة صد المقاومون وقوات الجيش الحكومي هجوماً عنيفاً للحوثيين وقوات صالح، حاولوا فيه السيطرة على وادي الزنوج في المحور الشمالي للمدينة، غير إنهم انسحبوا بعد معارك استمرت لساعات.

الى ذلك، اعترضت المنظومة الصاروخية للتحالف العربي، «منتصف ليل الاثنين»، صاروخاً باليستياً في سماء مدينة مارب، شرق اليمن. وقالت مصادر محلية وعسكرية إن المنظومة الصاروخية للتحالف العربي، اعترضت منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون، وتم تفجيره في سماء مدينة مارب. هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي، منتصف ليل «الاثنين، الثلاثاء»، غارتين استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.