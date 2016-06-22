الصندوق العقاري و«الراجحي» يطرحان القرض المعجل الأسبوع المقبل

أبرم صندوق التنمية العقارية اتفاقية تعاون أمس مع مصرف الراجحي لإطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فلل أو شقق بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف في تصريح له أن منتج "القرض المعجّل" يُعدّ تمويلاً يتم عن طريق البنوك بتكلفة مخفضة، كما أنه مجاز من الهيئة الشرعية، ويمثّل أحد الحلول العقارية الميسّرة التي يسعى الصندوق لطرحها كخيارات جديدة أمام المواطنين الذين هم على قائمة الانتظار، ليسهم في تقليص مدة انتظارهم.

وبين أن البرنامج اختياري وليس إلزامياً، وأن المرحلة الأولى منه ستكون وفق آلية الدعوات لمن هم على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جزءاً من الشراكة القائمة بين الصندوق والمؤسسات المالية، ويأتي امتداداً للبرامج المشتركة كبرنامج "ضامن" وبرنامج "التمويل الإضافي"، وأن كل هذه البرامج هدفها الإسهام في دعم مسيرة البناء والتنمية الإسكانية في المملكة.

وقال اليوسف: إن برامج الصندوق العقاري تمثّل أحد الروافد التي من شأنها دعم قطاع الإسكان والارتقاء به، كما أنها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020 اللذين أكدا على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب خلال فترة زمنية قصيرة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، ومضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وأضاف أن الصندوق قد قام بالتفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن مدعومة من الدولة لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، مرجعاً ذلك إلى حرص الصندوق على نجاح هذا البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه، لافتاً إلى أن مصرف الراجحي سيكون أول مصرف يفعّل البرنامج الجديد لعملائه.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن المتقدم على برنامج القرض المعجّل سيحصل على القرض العقاري من المصرف مباشرة، وبشكل فوري ويسدد القرض لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، مشيراً إلى أنه سيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة1%، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام.

وبين أن البرنامج لا يتعارض مع إمكانية الحصول على تمويل مكمّل لقيمة المسكن بمبلغ أعلى من قيمة القرض المعجّل من البنك مباشرة وفقاً للشروط والأحكام التي يحددها البنك، منوّهاً إلى أن إيجاد مثل هذا البرنامج يهدف إلى تقليص قوائم الانتظار للقروض العقارية وتيسير حصول المواطن على المسكن الملائم في أسرع وقت ممكن.

بدوره أوضح مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي صالح الزميع أن المصرف يسعد بأن يكون أول من يطبّق برنامج القرض المعجّل من بين البنوك والمؤسسات المالية في المملكة، مؤكداً أن البرنامج المشترك بين الصندوق والمصرف سيكون في مرحلة التجربة بداية من الأسبوع المقبل في ثلاثة فروع تخدم ثلاث مدن رئيسية وهي الرياض و جدة والدمام، ولمدة قصيرة، وأن جميع الفروع ستكون جاهزة لتطبيقه بالشكل الأمثل بعد مرحلة التجربة.

صورة لانفراد «الرياض» بخبر طرح القرض المعجل مع بنك محلي